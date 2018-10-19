В Подмосковье грузовик насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-19T17:13:47+03:00

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В подмосковном Подольске водитель грузовика сбил пешехода, после чего скрылся с места аварии. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

Сообщается, что инцидент произошел в деревне Малое Брянцево. Водитель грузового «Валдая», не заметив пешехода, сбил его на полной скорости. Жертвой аварии стал местный житель.

«В Подольске 18 октября около 21:30 водитель, управляя автомашиной ГАЗель «Валдай», двигался в сторону города Видное. В районе дома №38 на улице Заречная в деревне Малое Брянцево он совершил наезд на мужчину, после чего с места ДТП скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Погибший проживал в поселке Федюково в Подольске», – говорится в сообщении пресс-службы.

Прибывшие на место происшествия медики смогли лишь констатировать смерть пешехода. Сотрудники полиции уже опросили свидетелей. В настоящее время стражи порядка разыскивают грузовой автомобиль, который сбил мужчину, а также человека, который в тот момент находился за рулем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».