2018-10-19T17:13:47+03:00
Происшествия

В Подмосковье грузовик насмерть сбил пешехода

Водитель скрылся с места ДТП
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пешеходаВ Подмосковье грузовик насмерть сбил пешеходаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

В подмосковном Подольске водитель грузовика сбил пешехода, после чего скрылся с места аварии. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

Сообщается, что инцидент произошел в деревне Малое Брянцево. Водитель грузового «Валдая», не заметив пешехода, сбил его на полной скорости. Жертвой аварии стал местный житель.

«В Подольске 18 октября около 21:30 водитель, управляя автомашиной ГАЗель «Валдай», двигался в сторону города Видное. В районе дома №38 на улице Заречная в деревне Малое Брянцево он совершил наезд на мужчину, после чего с места ДТП скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Погибший проживал в поселке Федюково в Подольске», – говорится в сообщении пресс-службы.

Прибывшие на место происшествия медики смогли лишь констатировать смерть пешехода. Сотрудники полиции уже опросили свидетелей. В настоящее время стражи порядка разыскивают грузовой автомобиль, который сбил мужчину, а также человека, который в тот момент находился за рулем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мосгорнаследие защитило доходный дом XIX века
НИИ скорой помощи имени Склифосовского отмечает 95-летие
В центре Москвы строится 35 особо значимых сооружений
В Малом Спасоглинищевском и Петроверигском переулках завершилось благоустройство
Жителям столицы предложили выбрать места для резидентных парковок
На востоке Москвы водитель такси сбил пешехода и протаранил забор детской больницы
Лжеконсультант в автосалоне выманил у москвича 3 млн рублей
В центре Москвы открылся фестиваль «Осенние дары Азербайджана»
В ноябрьские праздники изменится расписание московских электричек
В поселке Киевский построят внеуличный переход через железную дорогу
В ландшафтном парке ВДНХ высадили более 60 тысяч многолетних цветов
В подземных переходах столицы ставят видеокамеры и пожарную сигнализацию
На юге столицы 41 семья получила договоры на квартиры по программе реновации
В столице началась реставрация гаража Госплана
В метро запустили 79-й поезд «Москва»
В «Сколково» поедет беспилотное такси
В столице появятся аппараты, которые умеют не только ездить, но и плавать
В метро поставят еще почти 40 банкоматов с функцией пополнения карты «Тройка»
На станциях столичного метро появятся более тысячи новых элементов навигации
Объявлений в метро Москвы стало меньше на 70 процентов
Более тысячи новых элементов навигации появится в московском метро
Родителям придется ответить за 1,5-годовалого малыша, брошенного в подъезде
Москва представила самый быстрый в мире 3D-сканер на выставке в Дубае
В столице стали строить больше жилья
В московском парке в пойме реки Битца высадили более 200 деревьев