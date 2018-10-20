2018-10-20T10:00:35+03:00
Общество

В московских аэропортах задержаны более 20 рейсов

Неудобства связаны со сбоем в работе авиаперевозчиков
Анастасия ВАРДАНЯН
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В московских аэропортах задержаны более 20 рейсовВ московских аэропортах задержаны более 20 рейсовФото: Мария ГОРЕЛОВА
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В ночь на субботу, 20 октября, в крупных столичных аэропортах были задержаны более 20 рейсов. По состоянию на 03.00 по московскому времени в аэропорту Шереметьево были задержаны три рейса. Столько же рейсов задержаны во Внуково, еще 4 там были полностью отменены. В аэропорту Домодедово были задержаны шесть рейсов и девять отменены.

Неудобства коснулись тысяч пассажиров. Большая часть задержанных рейсов международных направлений. Как удалось выяснить «КП», с погодными условиями это никак не связано.

- Аэропорт работает в штатном режиме. Задержки рейсов были связаны с работой авиаперевозчиков, - сообщили «Комсомолке» в аэропорту Домодедово.

Большая часть задержанных ночью рейсов, вылетели утром. Пассажирам, которые только планируют отправиться в аэропорты стоит заранее сверять время вылета с данными онлай-табло. Напомним, ранее 4 октября были массово отменены вылеты в Японию. Тогда это было связано с тайфуном "Конг-рэй".

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