Большой и Малый Златоустинский переулки стали удобнее для пешеходов

22 Окт. 20:50 2018-10-22T20:50:29+03:00

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В Большом и Малом Златоустинских переулках полностью завершились основные строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству.

- В переулках проложили кабельную канализацию, отремонтировали водосток, обустроили газоны, смонтировали опоры наружного освещения, поставили скамейки, урны, цветочные вазоны - всего порядка 60 малых архитектурных форм, - рассказали в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы.

Чтобы убрать воздушные провода под землю, проложили более 1400 метров траншей и почти 12 тысяч метров труб. Коммунальщики при необходимости смогут теперь быстрее отремонтировать поврежденный кабель или подключить дополнительные линии через 34 одинарных и 14 двойных кабельных колодцев.

Помимо этого, тротуары в переулках расширили до 2,5 - 3 метров и замостили гранитной плиткой. Вдоль пешеходных маршрутов поставили более 40 новых фонарей «под старину». А сориентироваться на месте помогут пять информационных стел.

- В узких переулках практически не было зелени, поэтому здесь разбили более 630 квадратных метров газонов, - добавили в Комплексе городского хозяйства столицы. - Кроме того, поздней осенью дополнительно высадят 12 деревьев и 65 кустарников.

После завершения благоустройства схема дорожного движения в переулках не изменилась. Как и раньше, здесь действует одностороннее движение по одной полосе. В обновленных Малом и Большом Затоустинских переулках по соседству с Маросейкой и Мясницкой сохранилась атмосфера старой Москвы. Благодаря этому они включены в существующие туристические маршруты в районе Кремля.

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