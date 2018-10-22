Москвичей ожидает резкое падение атмосферного давления и снегопад

22 Окт. 11:18 2018-10-22T11:18:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве прогнозируется резкое ухудшение погоды. На текущей неделе в городе произойдет падение атмосферного давления. В период со вторника по четверг оно упадет примерно на 30 мм ртутного столба и составит порядка 725-727 мм. Метеозависимым людям следует быть готовым с изменению самочувствия, в случае необходимости стоит обратиться ко врачу.

Как сообщили в Гидромецентре, на этой неделе антициклон в на европейской территории Российской Федерации сменится циклоном, что принесет в столицу похолодание. Кроме того, в городе ожидается выпадение осадков. В среду и четверг В Москве могут пройти мокрый снег и дождь.

При это отмечается, что снежный покров вряд ли останется в городе надолго. Дело в том, что земля еще не успела остыть, и снег в скором времени растает, оставив на дорогах лишь грязь и лужи, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на ТАСС.

Добавим, что всю неделю погода температура воздуха будет сохранятся на уровне 5-8 градусов, а ночью она будет опускаться до нуля, пишет сайт argumenti.ru.