В Москве впервые пройдет Всемирный конгресс женщин-предпринимателей

22 Окт. 13:54 2018-10-22T20:46:55+03:00

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С 22 по 24 октября впервые в Москве при поддержке правительства столицы состоится конгресс Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей FCEM (Femmes Chefs d'Entreprises Mondiales). Напомним, FCEM - первая организация, объединившая женщин-предпринимателей со всего мира. Создана во Франции в 1945 году.

В этот раз 66-е по счету мероприятие пройдет в отеле The Ritz-Carlton Moscow и соберет около 500 участниц из 35 стран, в том числе из Италии, Германии, Франции, Мексики, Турции, Мадагаскара.

- Московский конгресс Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей объединит участниц из 35 стран, - сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина. - На нем представят новые концепции и лучшие мировые практики женского предпринимательства. Участницы смогут обменяться опытом, найти потенциальных инвесторов и деловых партнеров, презентовать возможности своих проектов. Женщины во всем мире - энергичное, деятельное и очень активное сообщество. Для примера: 55% аудитории обучающих семинаров и мероприятий для владельцев бизнеса в Москве - женщины. Мы видим перспективы роста женского предпринимательства в столице, будем и дальше поддерживать его, способствовать развитию, в том числе, с помощью таких крупных международных событий.

По её словам, в 2018 году за консультациями по вопросам предпринимательства, которые оказываются в рамках городских программ поддержки, обратились более 35 тысяч женщин. Это почти 53% от общего числа обращений за консультациями.

Во Всемирную ассоциацию женщин-предпринимателей FCEM входит более 5 миллионов успешных женщин из 120 государств. Решение о проведении конгресса в Москве было принято в ноябре 2017 года в Риме Всемирным Комитетом FCEM. До этого подобные форумы проводились в НьюЙорке, Риме и Монако.

Среди спикеров деловой программы 66-го конгресса FCEM - лидеры национальных ассоциаций, объединяющих предпринимательниц по всему миру: рыцарь Ордена Золотого Льва за заслуги по развитию женского предпринимательства Мария Энриетта Мельци Кариньяни (Италия), самый молодой вице-президент в мировой аэрокосмической индустрии Катерина Ленгольд (США), старший исполнительный вице-президент Sixt International Реджина Сикст (Германия), генеральный менеджер «Wella Professional» (Procter & Gamble Syria) Сонья Ханджи Качечо (Сирия) и многие другие.

Программа московского конгресса FCEM и оперативная информация - на официальном сайте fcemrussia.com.

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