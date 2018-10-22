2018-10-22T20:40:19+03:00
Московская жизнь

На улицах столицы отремонтируют городские электрочасы

Москвичи могут сообщить о сбоях в работе циферблатов
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Предстоящие ремонтные работы призваны устранить недостатки, возникшие за долгий срок службыПредстоящие ремонтные работы призваны устранить недостатки, возникшие за долгий срок службы
Изменить размер текста:

До конца этого года специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершат плановый ремонт 145 электрических часов на центральных улицах и на вылетных магистралях. "Предстоящие ремонтные работы призваны устранить недостатки, возникшие за долгий срок службы", - объяснили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Современные уличные часы появились в Москве более 20 лет назад. Сейчас в городе более 1000 типовых часовых блоков на фонарях и 27 индивидуальных проектов часов различного дизайна на собственных опорах в скверах и бульварах. Все - с электронным блоком управления.

"Московские часы являются привычным элементом городского ландшафта, и горожане продолжают сверять по ним время, несмотря на гаджеты и наручные часы, - отметили в Комплексе городского хозяйства. - Поддержание точного хода стрелок и целостности часовой конструкции является важной задачей городских служб".

Если заметили отклонения в работе часов, то об этом можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу подразделения "Служба времени" по телефону: +7 (499) 267-30-71.

Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Большой и Малый Златоустинский переулки стали удобнее для пешеходов
Демонтаж летних кафе в Московской области начался раньше срока
Проректора Бауманки подозревают в хищении 500 млн рублей
В Москве проблемы обманутых дольщиков решатся в ближайшие два - три года
Собянин: "Более 90 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от метро"
Собянин: "Столица поможет Московской области привести в порядок мусорные полигоны"
В 2019 году в столице откроют парк "Остров мечты" и парк аттракционов
В ближайшие пять лет в Москве построят 500 километров дорог
Системы безопасности появятся еще на 30 подмосковных автовакзалах
Москвичи смогут бесплатно проверить свои компьютеры на вирусы
В Москве впервые пройдет Всемирный конгресс женщин-предпринимателей
Москвичей ожидает резкое падение атмосферного давления и снегопад
В московских аэропортах задержаны более 20 рейсов
Несколько улиц в Москве перекроют для съемок фильма
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пешехода
Мосгорнаследие защитило доходный дом XIX века
НИИ скорой помощи имени Склифосовского отмечает 95-летие
В центре Москвы строится 35 особо значимых сооружений
В Малом Спасоглинищевском и Петроверигском переулках завершилось благоустройство
Жителям столицы предложили выбрать места для резидентных парковок