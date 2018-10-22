На улицах столицы отремонтируют городские электрочасы

22 Окт. 14:42 2018-10-22T20:40:19+03:00

Москвичи могут сообщить о сбоях в работе циферблатов

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До конца этого года специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершат плановый ремонт 145 электрических часов на центральных улицах и на вылетных магистралях. "Предстоящие ремонтные работы призваны устранить недостатки, возникшие за долгий срок службы", - объяснили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Современные уличные часы появились в Москве более 20 лет назад. Сейчас в городе более 1000 типовых часовых блоков на фонарях и 27 индивидуальных проектов часов различного дизайна на собственных опорах в скверах и бульварах. Все - с электронным блоком управления.

"Московские часы являются привычным элементом городского ландшафта, и горожане продолжают сверять по ним время, несмотря на гаджеты и наручные часы, - отметили в Комплексе городского хозяйства. - Поддержание точного хода стрелок и целостности часовой конструкции является важной задачей городских служб".

Если заметили отклонения в работе часов, то об этом можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу подразделения "Служба времени" по телефону: +7 (499) 267-30-71.

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