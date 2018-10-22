2018-10-22T13:59:12+03:00
Умные вещи

Москвичи смогут бесплатно проверить свои компьютеры на вирусы

Диагностику можно пройти в режиме онлайн
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичам предлагают проверить технику на вирусы бесплатноМосквичам предлагают проверить технику на вирусы бесплатноФото: Евгения ГУСЕВА
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Жители Москвы получат возможность проверить свои гаджеты на наличие вирусов совершенно бесплатно. Городская акция под названием «Диагностика за спасибо» продлится до 6 ноября.

Отмечается, что в рамках проекта специалисты, проверяющие гаджеты, подскажут, что именно замедляет работу техники и провоцирует неполадки. Кроме того, эксперты установят, есть ли на устройстве вирусы или шпионские программы и подскажут, что делать в той или иной ситуации, и как решить проблемы, беспокоящие владельца, передает телеканал «360».

Примечательно, что провести диагностику можно, не выходя из дома — в режиме онлайн. Для этого мастер удаленно подключится к устройству со своего рабочего компьютера. При этом владелец техники сможет контролировать все действия эксперта. Процедура диагностики длится примерно 20 минут.

Добавим, что диагностику можно будет пройти бесплатно только один раз. Консультации проводятся ежедневно, кроме воскресенья, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

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