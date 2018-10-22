2018-10-22T14:42:31+03:00
Москва

Системы безопасности появятся еще на 30 подмосковных автовакзалах

В 2019 году здесь установят камеры видеофиксации
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На подмосковных автовокзалах установят системы безопасностиНа подмосковных автовокзалах установят системы безопасностиФото: Иван ВИСЛОВ
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В 2019 году 30 автовокзалов и автостанций оборудуют системами безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В ведомстве добавили, что программа оснащения техникой идет уже сейчас. До конца 2018 года будут оборудованы автовокзалы в Чехове и Егорьевске.

«Учитывая, что в сфере обеспечения транспортной безопасности ежегодно появляются различные технические инновационные продукты, не исключается их включение в проектирование и оснащение автовокзалов и автостанций Московской области», - цитирует сообщение ведомства телеканал «360».

Добавим, что на сегодняшний день в некоторых городах Подмосковья автовокзалы и станции уже оснащены новейшими системами безопасности. Так, ранее техника была установлена в таких городах как Балашиха, Кашира, Клин, Коломна, Серпухов и Электрогорск, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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