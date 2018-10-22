В ближайшие пять лет в Москве построят 500 километров дорог

22 Окт. 15:50 2018-10-22T15:50:49+03:00

Сергей Собянин в Мосгордуме во время ежегодного отчета о деятельности правительства Фото: Иван ВИСЛОВ

В списке - четыре хорды в городе и ЦКАД в Подмосковье

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До 2023 года в столице появятся около 500 километров новых дорог. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мосгордуме во время ежегодного отчета о деятельности правительства.

- В 2019 - 2023 годах мы планируем построить 500 километров новых дорог, - сказал мэр. - Сюда входит завершение строительства четырех хордовых магистралей - Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады, по которым можно будет проехать через весь город, минуя МКАД, Третье кольцо и центр.

По его словам, после завершения строительства ЦКАД в Московской области новая скоростная магистраль перетянет на себя значительную часть транзита.

- При этом московские дороги освободятся от тысяч грузовиков, - отметил Сергей Собянин. - В результате реализации всей этой гигантской программы транспортная система Москвы по праву станет одной из наиболее быстрых, удобных и безопасных среди мировых городов.