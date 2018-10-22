В 2019 году в столице откроют парк "Остров мечты" и парк аттракционов

22 Окт. 15:52 2018-10-22T15:52:53+03:00

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В будущем году в столице планируют открыть сразу два новых огромных парка. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мосгордуме во время ежегодного отчета о деятельности правительства.

- Надеюсь, в следующем году в Москве откроются два крупнейших комплекса детских развлечений - "Остров мечты" в Нагатинской пойме и парк аттракционов на ВДНХ, - сказал Сергей Собянин. - Это объекты действительно мирового уровня.

По его словам, в городе продолжится создание качественной городской среды. У москвичей станет больше мест для семейного отдыха, особенно у воды.

- Мы провели благоустройство 53 километров набережных Москвы-реки, включая исторические набережные, пляжи в Строгино и парки в нижнем течении реки, - сказал Сергей Собянин. - Но это всего лишь треть берегов Москвы-реки в переделах городской черты. Дальше - реконструкция Карамышевской, Крутицкой, Симоновской набережных, строительство новой набережной на ЗИЛе. Благоустройство пройдет на всём протяжении Москвы-реки от Строгино до Братеевских мостов. В итоге Москва-река должна превратиться в главный зелёный проспект столицы.