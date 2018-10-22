2018-10-22T16:40:21+03:00
Общество

Собянин: "Столица поможет Московской области привести в порядок мусорные полигоны"

Мэрия запустит крупные экологические проекты в ближайшие годы
Светлана ВОЛКОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшие пять лет столичные власти планируют активнее заняться улучшением экологии Москвы. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мосгордуме во время ежегодного отчета о деятельности правительства.

- Предстоящие пять лет должны стать временем качественного улучшения экологии Москвы, - заявил Сергей Собянин. - Недавно мы завершили реконструкцию Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, в основном устранив многолетний источник неприятных запахов на юго-востоке города. В следующем году экологическую модернизацию в основном завершит московский МНПЗ. Новейший комплекс заменит грязные установки, которые были построены ещё в начале 60-х годов. Поможем Московской области привести в порядок полигоны бытовых отходов.

По его словам, столичные власти запустят крупные экологические проекты и в других отраслях городского хозяйства.

- Это "зеленое" энергоэффективное строительство новых домов, "умные" сети в электроэнергетике, современные технологии очистки питьевой воды, "умный снос" отслуживших свой срок зданий, - пояснил Сергей Собянин.

"Чистый воздух, чистая вода, чистые улицы и зеленые парки - таким должно быть будущее Москвы", - подчеркнул мэр.

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