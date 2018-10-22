Собянин: "Более 90 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от метро"

22 Окт. 16:41 2018-10-22T16:41:23+03:00

Сергей Собянин: "До 2023 года метро придёт во Внуково, Лианозово и в район Северный". Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Столичное метро с каждым годом расширяется. В этом году строители дотянут подземные скоростные линии в некоторые районы города. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мосгордуме во время ежегодного отчета о деятельности правительства.

- Уже в ближайшие месяцы метро рядом с домом получат жители Некрасовки, Ухтомского, Коммунарки и улицы Беломорская, - сказал Сергей Собянин. - При этом будет введена одна из ключевых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) - "Савеловская". До 2023 года метро придёт во Внуково, Лианозово и в район Северный. Мы построим основные участки БКЛ, приступим к перспективным линиям в Бирюлёво, Щербинку, Троицк. В шаговой доступности от метро будут проживать более 90 процентов москвичей.

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил о скором открытии участка "розовой" линии метро от "Некрасовки" до "Косино".

- Фактически работы по строительству Некрасовской линии метро вышли на финишную прямую, - сказал глава стройкомплекса столицы. - Участок от "Косино" до "Некрасовки" полностью готов, здесь идет наладка и тестирование оборудования. Уже в конце года мы планируем запустить пассажирское движение.

На этом участке находятся четыре станции. "Работы на этой линии метро продлятся и в следующем году, тогда будет запущен участок от "Косино" до станции "Нижегородская", - добавил заместитель мэра.

Некрасовскую линию соединят со строящейся Большой кольцевой линией (БКЛ), Московским центральным кольцом (МЦК), а также радиальными направлениями железных дорог. Длина новой линии превысит 15 километров. Всего на ней разместится восемь станций. Розовая ветка пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский. Маршрутом в первую очередь будут пользоваться 800 тысяч жителей юго-востока столицы и городского поселения Люберцы Московской области. При этом разгрузится Таганско-Краснопресненская линия метро.