2018-10-22T16:51:40+03:00
Недвижимость

В Москве проблемы обманутых дольщиков решатся в ближайшие два - три года

Об этом заявил мэр Сергей Собянин
Светлана ВОЛКОВА
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По данным стройкомплекса Москвы, с начала этого года в столице возобновилось строительство восьми проблемных жилых комплексов.По данным стройкомплекса Москвы, с начала этого года в столице возобновилось строительство восьми проблемных жилых комплексов.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Столичные власти обещают решить проблемы обманутых дольщиков Москвы. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мосгордуме во время ежегодного отчета о деятельности правительства.

- В предыдущие годы около 10 тысяч обманутых дольщиков мы обеспечили жильем, - напомнил мэр. - Но ситуация на рынке такова, что мы получили ещё одну волну обманутых дольщиков, ещё около 10 тысяч потенциальных проблемных договоров. По некоторым из этих строек мы, что называется, тянем за уши инвесторов. Их же силами пытаемся завершить эти проекты. По части проектов мы заменяем инвесторов на других. В этом году мы приняли беспрецедентное решение, самые проблемные проекты, такие, как жилой комплекс "Царицыно", город взял на себя.

По словам Сергея Собянина, дольщикам придётся ещё немного подождать новоселья.

- Это нельзя сделать в одночасье, - сказал Собянин. - Но в течение двух-трёх лет, те проекты, которые связаны с обманутыми дольщиками, в основном будут решены. Мы не один проект без помощи города не оставим, не оставим один на один людей, которые столкнулись с этой проблемой.

По данным стройкомплекса Москвы, с начала этого года в столице возобновилось строительство восьми проблемных жилых комплексов. Сейчас квартиры в них ждет 931 человек. До конца года городские власти планируют помочь дольщикам еще семи долгостроев.

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