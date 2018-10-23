В столице пройдет форум «Москва - энергоэффективный город»

23 Окт. 14:14 2018-10-23T14:14:19+03:00

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С 24 по 26 октября в центре столицы на Новом Арбате пройдет городской форум-выставка «Москва - энергоэффективный город» 2018.

- Главной темой форума станет внедрение цифровых технологий в городское хозяйство, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. - Предприятия Комплекса городского хозяйства Москвы покажут новейшие энерготехнологии, работу систем автоматизации инженерного обеспечения - отопления, вентиляции, кондиционирования, тепло-, электро- и водоснабжения зданий, уличного и внутридомового освещения, технологии переработки отходов жизнедеятельности города. То есть все то, что повышает уровень комфорта жителей Москвы и соответствует концепции «умного дома», «умного квартала», «умного города».

На форуме участники узнают, станут ли «умные технологии» широко востребованы в городском хозяйстве Москвы, что сейчас нужно для развития цифровых технологий в городском хозяйстве, какие перспективные проекты развития городского хозяйства действуют сегодня. По итогам выставки выберут лучшие и наиболее доступные инновационные технологии для их дальнейшего использования в столице.

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