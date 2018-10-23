В главном соборе Высоко-Петровского монастыря в Москве завершается реставрация

23 Окт. 16:52 2018-10-23T16:52:38+03:00

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В столице завершается реставрация каменной церкви Петра Митрополита. Это главный собор Высоко-Петровского мужского монастыря - одного из старейших храмовых сооружений в Москве (основан в XIV веке). Каменная церковь Петра Митрополита была возведена по проекту итальянского архитектора Алевиза Нового в обители двумя столетиями позднее, в 1514 году. Ее назвали в честь основателя монастыря - митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Постройку сделали в виде восьмигранной башни со шлемовидной главой.

- Весь монастырский комплекс начали реставрировать в 2016 году, - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Основная часть денег выделялась по городской программе предоставления субсидий религиозным организациям. Уже полностью завершены работы на колокольне с надвратной церковью и в церкви Пахомия. Сейчас заканчивается реставрация церкви Петра Митрополита, которая вошла в программу субсидий в 2017 году. Специалисты провели здесь масштабный комплекс работ на фасадах, в частности, восстановили уникальную живопись. Всего же в этом году субсидии на реставрацию религиозных объектов были выданы 17 памятникам, принадлежащим четырем разным конфессиям.

За свою семивековую историю Высоко-Петровский мужской монастырь неоднократно перестраивался. А в числе благодетелей и строителей храмового комплекса были князья Иоанн Калита и Дмитрий Донской, великий князь Василий III, царь Алексей Михайлович Романов, император Петр I.

По словам главы Мосгорнаследия, завершается восстановление и укрепление фундамента главного собора монастыря, дорожки вокруг него и ступеней крыльца главного входа, выложенных крупной гранитной плиткой. Стены храма уже укрепили специальным раствором, оштукатурили и покрасили их в красный цвет по технологиям XVI века. «Восстановленный на фасадах орнамент как бы оплетает портал главного входа и окна, расположенные рядом. Реставрация монастырского комплекса продолжается», - уточнил Алексей Емельянов.

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