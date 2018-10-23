2018-10-23T16:52:38+03:00
Московская жизнь

В главном соборе Высоко-Петровского монастыря в Москве завершается реставрация

Специалисты восстановили уникальную живопись на фасадах
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Престольный праздник Сергиевского храма Высоко-Петровского монастыря. ФОТО http://vpmon.ruПрестольный праздник Сергиевского храма Высоко-Петровского монастыря. ФОТО http://vpmon.ru
Изменить размер текста:

В столице завершается реставрация каменной церкви Петра Митрополита. Это главный собор Высоко-Петровского мужского монастыря - одного из старейших храмовых сооружений в Москве (основан в XIV веке). Каменная церковь Петра Митрополита была возведена по проекту итальянского архитектора Алевиза Нового в обители двумя столетиями позднее, в 1514 году. Ее назвали в честь основателя монастыря - митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Постройку сделали в виде восьмигранной башни со шлемовидной главой.

- Весь монастырский комплекс начали реставрировать в 2016 году, - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Основная часть денег выделялась по городской программе предоставления субсидий религиозным организациям. Уже полностью завершены работы на колокольне с надвратной церковью и в церкви Пахомия. Сейчас заканчивается реставрация церкви Петра Митрополита, которая вошла в программу субсидий в 2017 году. Специалисты провели здесь масштабный комплекс работ на фасадах, в частности, восстановили уникальную живопись. Всего же в этом году субсидии на реставрацию религиозных объектов были выданы 17 памятникам, принадлежащим четырем разным конфессиям.

За свою семивековую историю Высоко-Петровский мужской монастырь неоднократно перестраивался. А в числе благодетелей и строителей храмового комплекса были князья Иоанн Калита и Дмитрий Донской, великий князь Василий III, царь Алексей Михайлович Романов, император Петр I.

По словам главы Мосгорнаследия, завершается восстановление и укрепление фундамента главного собора монастыря, дорожки вокруг него и ступеней крыльца главного входа, выложенных крупной гранитной плиткой. Стены храма уже укрепили специальным раствором, оштукатурили и покрасили их в красный цвет по технологиям XVI века. «Восстановленный на фасадах орнамент как бы оплетает портал главного входа и окна, расположенные рядом. Реставрация монастырского комплекса продолжается», - уточнил Алексей Емельянов.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Столичные застройщики получают госуслуги в электронном виде
"Аэроэкспресс" запустит бюджетные тарифы "Пара" для пассажиров, путешествующих вдвоем
В Терлецком лесопарке поселилась парочка уток-мандаринок
За парковку в Москве можно будет не платить 4 и 5 ноября
В столице пройдет форум «Москва - энергоэффективный город»
Аттракционы парка «Зарядье» посетили более 350 тысяч человек
Большой и Малый Златоустинский переулки стали удобнее для пешеходов
Демонтаж летних кафе в Московской области начался раньше срока
Проректора Бауманки подозревают в хищении 500 млн рублей
В Москве проблемы обманутых дольщиков решатся в ближайшие два - три года
Собянин: "Более 90 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от метро"
Собянин: "Столица поможет Московской области привести в порядок мусорные полигоны"
В 2019 году в столице откроют парк "Остров мечты" и парк аттракционов
В ближайшие пять лет в Москве построят 500 километров дорог
На улицах столицы отремонтируют городские электрочасы
Системы безопасности появятся еще на 30 подмосковных автовакзалах
Москвичи смогут бесплатно проверить свои компьютеры на вирусы
В Москве впервые пройдет Всемирный конгресс женщин-предпринимателей
Москвичей ожидает резкое падение атмосферного давления и снегопад
В московских аэропортах задержаны более 20 рейсов
Несколько улиц в Москве перекроют для съемок фильма
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пешехода
Мосгорнаследие защитило доходный дом XIX века
НИИ скорой помощи имени Склифосовского отмечает 95-летие
В центре Москвы строится 35 особо значимых сооружений
В Малом Спасоглинищевском и Петроверигском переулках завершилось благоустройство
Жителям столицы предложили выбрать места для резидентных парковок