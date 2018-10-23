2018-10-23T21:04:34+03:00
Московская жизнь

Столичные застройщики получают госуслуги в электронном виде

Новые сервисы появятся уже в ноябре
Светлана ВОЛКОВА
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Для застройщиков работают специальные сервисы, которые позволяют оперативно получить необходимую информацию или обратную связь по интересующим вопросам.Для застройщиков работают специальные сервисы, которые позволяют оперативно получить необходимую информацию или обратную связь по интересующим вопросам.Фото: Абылай САРАЛАЕВ
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Московским застройщикам стало легче работать над своими проектами в городе. Об этом сегодня, 23 октября, заявила заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Надежда Караванова.

- Весь цикл процедур строительной отрасли сегодня предоставляется в электронном виде - от получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) до ввода в эксплуатацию, - сказала Надежда Караванова. - Всего 19 государственных услуг, из них 16 - исключительно в электронном виде.

Кроме того, для застройщиков работают специальные сервисы, которые позволяют оперативно получить необходимую информацию или обратную связь по интересующим вопросам.

«Для информирования застройщиков о порядке прохождения процедур создан Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы, - отметила заместитель руководителя. - С момента создания сервиса его специалистами уже обработано около 15 тысяч обращений. Также открылся и уже стал популярен у застройщиков специальный электронный сервис «Калькулятор процедур в сфере строительства».

Напомним, Департамент градостроительной политики проводит обучающие семинары по получению услуг и условиям прохождения различных процедур. С 5 октября 2018 года стартовал новый цикл обучения, в котором запланировано еще более 10 событий.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина делается все для снижения административных барьеров, оптимизации процессов получения услуг и сокращения сроков их получения. «Ключевым направлением остается востребованный перевод государственных услуг в строительной сфере в электронный вид. Более 90% всех заявлений на получение услуг в строительстве подается онлайн», - сказал глава Стройкомплекса.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Техприсоединение можно будет оформить единой онлайн заявкой

В ближайшее время застройщики столицы смогут подавать единую электронную заявку на заключение договоров о подключении и выдачу актов о техприсоединении в отношении сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

«Мы планируем обеспечить возможность подачи застройщиком единой заявки на официальном портале мэра и правительства Москвы уже в ноябре этого года, - отметила заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Надежда Караванова. -За счет подключения организаций к системе межведомственного электронного взаимодействия сократится количество документов, подаваемых застройщиками для получения услуг в рамках техприсоединения. Правительство Москвы уже подписало соглашения с шестью ресурсоснабжающими организациями о подключении объектов к сетям по одной заявке».

Помимо этого, до конца 2018 года планируется перевести в электронный вид еще одну государственную услугу - «Предоставление информации из Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в города Москве». При этом она будет доступна только в электронном формате.

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