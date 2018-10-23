Столичные застройщики получают госуслуги в электронном виде

23 Окт. 21:04 2018-10-23T21:04:34+03:00

Для застройщиков работают специальные сервисы, которые позволяют оперативно получить необходимую информацию или обратную связь по интересующим вопросам. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

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Московским застройщикам стало легче работать над своими проектами в городе. Об этом сегодня, 23 октября, заявила заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Надежда Караванова.

- Весь цикл процедур строительной отрасли сегодня предоставляется в электронном виде - от получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) до ввода в эксплуатацию, - сказала Надежда Караванова. - Всего 19 государственных услуг, из них 16 - исключительно в электронном виде.

Кроме того, для застройщиков работают специальные сервисы, которые позволяют оперативно получить необходимую информацию или обратную связь по интересующим вопросам.

«Для информирования застройщиков о порядке прохождения процедур создан Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы, - отметила заместитель руководителя. - С момента создания сервиса его специалистами уже обработано около 15 тысяч обращений. Также открылся и уже стал популярен у застройщиков специальный электронный сервис «Калькулятор процедур в сфере строительства».

Напомним, Департамент градостроительной политики проводит обучающие семинары по получению услуг и условиям прохождения различных процедур. С 5 октября 2018 года стартовал новый цикл обучения, в котором запланировано еще более 10 событий.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина делается все для снижения административных барьеров, оптимизации процессов получения услуг и сокращения сроков их получения. «Ключевым направлением остается востребованный перевод государственных услуг в строительной сфере в электронный вид. Более 90% всех заявлений на получение услуг в строительстве подается онлайн», - сказал глава Стройкомплекса.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Техприсоединение можно будет оформить единой онлайн заявкой

В ближайшее время застройщики столицы смогут подавать единую электронную заявку на заключение договоров о подключении и выдачу актов о техприсоединении в отношении сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

«Мы планируем обеспечить возможность подачи застройщиком единой заявки на официальном портале мэра и правительства Москвы уже в ноябре этого года, - отметила заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Надежда Караванова. -За счет подключения организаций к системе межведомственного электронного взаимодействия сократится количество документов, подаваемых застройщиками для получения услуг в рамках техприсоединения. Правительство Москвы уже подписало соглашения с шестью ресурсоснабжающими организациями о подключении объектов к сетям по одной заявке».

Помимо этого, до конца 2018 года планируется перевести в электронный вид еще одну государственную услугу - «Предоставление информации из Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в города Москве». При этом она будет доступна только в электронном формате.