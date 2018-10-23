В Терлецком лесопарке поселилась парочка уток-мандаринок

23 Окт. 17:02 2018-10-23T17:02:44+03:00

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На востоке столицы, в Купальном пруду в Терлецком лесопарке, сотрудники «Мосприроды» нашли парочку уток-мандаринок. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

- Небольшие яркие утки-мандаринки не являются типичным видом для Москвы и Московской области, - сообщили в ведомстве. - Эта некрупная утка весит от 0,5 до 0,7 килограммов, длина крыльев - 2,1 - 2,45 сантиметров. Самец имеет броский внешний вид - хохол на голове и яркое оперение, уточка традиционно выглядит скромнее. Вид занесен в Красную Книгу.

Специалисты напомнили, что утка-мандаринка - обитательница стран Восточной Азии и территории российского Дальнего Востока. Птица живет в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, на Сахалине и Курильских островах. Зимой утка-мандаринка, преодолевая большие расстояния, перелетает в некоторые районы Японии и Китая. Сейчас ареал этой птицы расширился, вид был зафиксирован даже в Ирландии, Англии и США.

«Эта утка по праву считается самым красивым видом уток на земле, - отметили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Самец и самка хранят верность друг другу до конца сезона. Самец помогает самке, когда она высиживает яйца, добывает для нее еду. Гнезда утка-мандаринка устраивает высоко в дуплах деревьев. Утята, появившись на свет, ведут себя очень активно, и уже с рождения учатся плавать и нырять».

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