"Аэроэкспресс" запустит бюджетные тарифы "Пара" для пассажиров, путешествующих вдвоем

23 Окт. 18:17 2018-10-23T18:42:15+03:00

Это позволят добраться до аэропорта и обратно быстрее и выгоднее

Изменить размер текста: A A

В ноябре компания "Аэроэкспресс" запустит серию тарифов "Пара" для пассажиров, путешествующих вдвоем. Новые тарифы позволят добраться до аэропорта и обратно быстрее и выгоднее.

- Мы обновляем тарифную сетку, чтобы сделать ее наиболее привлекательной для пассажиров. Исследование пассажиропотока показывает, что многие предпочитает путешествовать вдвоем. Именно поэтому было принято решение разработать специальные тарифы для пар путешественников, которые будут доступны по выгодной цене, - рассказала "КП" генеральный директор "Аэроэкспресс" Алина Бисембаева.

Билеты по новым тарифам можно будет купить в обычных кассах и у сотрудников компании в терминалах "Аэроэкспресс". Доступны они будут и на сайте, и в мобильном приложении.

КОНКРЕТНО

Стоимость билетов по тарифу «Пара» составит 850 рублей, по тарифу «Пара. Туда-обратно» — 1450 рублей.

- Таким образом, цена поездки для одного пассажира при покупке билета в одну сторону составит 425 рублей, в две стороны – около 363 рублей, что почти на 30% выгоднее стандартного билета, - объяснили в компании.

КСТАТИ

Недавно изменились условия тарифа "Туда-обратно". Теперь стоимость билета в две стороны составляет 850 рублей вне зависимости от способа покупки.