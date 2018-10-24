Более 30 станций метро построят в Новой Москве до 2035 года

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-24T13:24:12+03:00

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До 2035 года в Новой Москве построят 72 километра новых линий метрополитена. А вот строительство участка Сокольнической линии планируется завершить уже до конца 2018 года. Об этом рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«К 2035 году появятся 72 километра линий и 32 станции метро», - приводит его слова РИАМО.

А вот до 2025 года, по словам чиновника, в Новой Москве должны быть введены 38 километров линий подземки, на которых расположатся 18 новых станций городского метро.

В первую очередь в городе будут завершены работы на красной ветке. Пассажирское движение на участке Сокольнической линии столичной подземки до Коммунарки могут запустить в 2019 году. Кроме того специалисты намерены в ближайшее время решить вопрос строительства станции «Внуково», благодаря которой горожане смогут доехать в аэропорт на метро из любой точки города.

Помимо этого специалисты в настоящее время занимаются решением вопроса продления Люблинско-Дмитровской линии в район Северный.