2018-10-24T13:47:57+03:00
Московская жизнь

Самый высокий конструктивистский дом Москвы признали памятником архитектуры

Здание построили в центре города в тридцатых годах
Светлана ВОЛКОВА
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Жилой дом Обрабстроя был построен как дом переходного типа. Фото: mos.ruЖилой дом Обрабстроя был построен как дом переходного типа. Фото: mos.ru
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Жилой дом рабочего товарищества «Объединенное рабочее строительство» (Обрабстрой) получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе Мосгорнаследия.

Здание стоит в Басманном тупике, вдоль соединительной ветки Курского направления Московской железной дороги и Октябрьской (бывшей Николаевской) железной дороги. Его построили в 1931 году. Внутри, кроме квартир, находились прачечная, столовая и детский сад.

Планировка напоминает перевернутую латинскую букву F, а состоит здание из четырех секций разной этажности. Центральная часть дома - девятиэтажная. Ее венчает башенка-рубка с круглыми окнами-иллюминаторами. По бокам от центрального подъезда стоят два восьмиэтажных корпуса, а с южной стороны примыкает шестиэтажный корпус.

Девятиэтажная часть дома Обрабстроя - самая высокая жилая постройка эпохи конструктивизма. В 1930-е годы действовал высотный регламент, согласно которому у возводимых жилых зданий не могло быть более восьми этажей. Исключением стал только дом Обрабстроя.

- Жилой дом Обрабстроя был построен как дом переходного типа, - рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - По похожему принципу был спроектирован и знаменитый Дом Наркомфина. Эти здания знаменовали переход от частного жилья к социалистической коммуне. Архитектор дома Обрабстроя совместил в одном здании индивидуальные квартиры и общежитие-коммуну. Так, например, в девятиэтажном корпусе квартиры с ванными и кухнями располагались на первых пяти этажах. А комнаты общежития-коммуны были на четырех верхних этажах. Они выходили в единый коридор. Кухни, душевые и уборные были общими. Для жильцов дома работала столовая. Подвал был отведен под общественные помещения: клуб, спортзал и прачечную. Правда, клуб и спортзал вскоре были приспособлены под жилье, а вот прачечная проработала до 1960-х годов.

На крыше, над центральным подъездом, находилась смотровая площадка. А на последнем этаже шестиэтажного корпуса работал детский сад, часть крыши этого строения использовалась для прогулок воспитанников.

В 1960-х годах в доме провели капремонт. На верхних этажах все перестроили под коммунальные квартиры, а вход на смотровую площадку над центральным подъездом закрыли.

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