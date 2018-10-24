2018-10-24T14:11:13+03:00
Московская жизнь

На фестивале «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей» стало больше участников

Свои проекты представляют колледжи из Москвы и других городов России
Светлана ВОЛКОВА
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Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей ЛевкинОб этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей ЛевкинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Завтра, 25 октября, в «Доме на Брестской» открывается III Всероссийский фестиваль «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей». В этом году участников стало больше - 35 по сравнению с первым фестивалем в 2016 году, когда заявки прислали 13 участников. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, всего на фестиваль заявлен 291 проект. Такой интерес участников городские власти объясняют прежде всего авторитетностью площадки - «Дом на Брестской». Комплекс стал ключевой демонстрационной площадкой планов и результатов работы столичного Стройкомплекса. Кроме того, на фестивале есть возможность очного или заочного участия образовательных учреждений. «Работы, присланные издалека в электронном виде, будут оцениваться авторитетным жюри наравне со всеми проектами», - отметил Сергей Левкин.

- В прошлом году в фестивале участвовали студенты колледжей из 8 регионов - Москвы, Саратовской, Иркутской, Волгоградской, Новосибирской, Липецкой, Пензенской областей, а также Красноярского края, - рассказал директор «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов. - В этом году присоединились Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Кемеровская и Свердловская области, Республики Татарстан, Башкортостан и Крым. Всего 17 регионов.

В дни работы фестиваля будут экспонироваться 150 планшетов с проектами решений по созданию комфортной городской среды. Кроме выставки, гостей и участников ждет интересная деловая программа - встречи с известными архитекторами, мастер-классы и лекции. К примеру, в пятницу, 26 октября, в 14.00 пройдет телемост с Центром архитектурного образования ирландского города Корк. Градостроители Артур Стефенбергс и Виктор Геккер разберут с публикой успешные кейсы визуального представления проектов, а также расскажут о сотрудничестве с мировыми архитектурными бюро. А в четверг, 1 ноября, в павильоне «Умный город» на ВДНХ состоится круглый стол на тему «умной архитектуры» и цифровизации градостроительства. В среду, 7 ноября, специалисты «Дома на Брестской» предлагают всем желающим поговорить о проектах гениального инженера Шухова. В деловой программе также планируются экскурсии на ведущие строительные и архитектурные предприятия отрасли. Подробнее - на официальной странице фестиваля.

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