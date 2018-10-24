2018-10-24T14:14:52+03:00
Происшествия

В ДТП на МКАД погибли два человека

Утром на кольцевой дороге произошло сразу две аварии
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В ДТП на МКАД погибли несколько человекВ ДТП на МКАД погибли несколько человекФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Утром в среду, 24 октября, на Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло сразу несколько ДТП. Смертельная авария с участием трех легковых автомобилей произошла на 60-м километре МКАД. А позже, также неподалеку от пересечения с Липецкой улицей опрокинулся грузовик МАЗ, который переводил контейнеры. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Сообщается, что в результате столкновения трех легковушек погибли два человека. От полученных травм они скончались на месте до приезда медицинской бригады. Пострадал ли еще кто-то во время массового столкновения, не сообщается, пишет сайт argumenti.ru.

Позже в этом же районе произошло еще одно ДТП. На дороге перевернулась грузовая машина. Причины и обстоятельства происшествия не уточняющийся. Также нет информации о самочувствии водителя пострадавшей машины.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных спецслужб. В результате, стражам порядка пришлось временно перекрыть три полосы транспортного движения. Водителям было рекомендовано выбирать пути объезда, чтобы избежать пробок, передает сайт «Свободная пресса».

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