2018-10-24T17:36:15+03:00
Происшествия

На станции «Одинцово» мужчина погиб под колесами электрички

Пешеход не успел забраться на платформу
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье мужчина погиб под колесами электричкиВ Подмосковье мужчина погиб под колесами электричкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мужчина попал под колеса электропоезда рядом со станцией «Одинцово» в Московской области. Пешеход переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и не успел свернуть перед электричкой. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом рассказал сотрудник пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел утром в среду, 24 октября.

«Около 11:00 в районе станции «Одинцово» электропоездом, сообщением «Можайск-Москва» смертельно травмирован мужчина 1954 года рождения. По предварительной информации, погибший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте», - приводит слова представителя пресс-службы ведомства РИАМО.

По словам очевидцев, мужчина не успел забраться на платформу. Все произошло очень быстро, машинист не успел затормозить, а пассажиры на платформе не успели помочь пешеходу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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