Следователи проверяют информацию о расцеплении вагонов «Ласточки» на МЦК

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-24T18:07:52+03:00

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Следователи проверяют информацию о расцеплении вагонов поезда «Ласточка» на МЦК. О происшествии сообщили пассажиры поезда. Вагоны расцепились на подъезде к станции «Лужники».

Проверку проводят следователи Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Вагоны расцепились 17 октября. Никто из пассажиров не пострадал.

В сообщении Московской железной дороги указывалось, что один из поездов был остановлен из-за неисправности элемента автосцепки. Разъединение вагонов произошло уже во время буксировки неисправного вагона, подчеркивали железнодорожники, сообщает газета «Известия».

В тот же день движение поездов на МЦК по часовой стрелке было сорвано на тридцать минут. Причиной стала поломка одной из «Ласточек» на станции. Пока неисправный состав пытались отбуксировать на стоянку, пассажиры были вынуждены ожидать резервных поездов. РЖД была создана комиссия по расследованию данного происшествия.