Москва встала в 10-балльных пробках

СЕГОДНЯ 19:37 2018-10-24T19:37:00+03:00

Все дороги столицы сильно перегружены. Движение станет свободнее только к 23:00

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Москва встала в многокилометровых пробках. Заторы на дорогах столицы по данным сервиса «Яндекс. Пробки» составляют 10 баллов.

Только в полуночи движение станет свободным, а дороги на картах «зелеными». В 23:00 прогнозируемые заторы составят всего 4 балла.

Чтобы хоть как-то улучшить скорость движения Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил в Twitter, что воителям рекомендуется воспользоваться общественным транспортом.

Это в первую очередь касается тех, кто собрался только сейчас выезжать из дома. Быстрее всего сегодня добираться на трамваях и метро.

Одна из причин пробок – это ухудшение погодных условий. Из-за дождя скорость движения автомобилей снижается, соответственно, падает скорость движения всего потока.

Только за среду, 24 октября в столице выпало 7 мм осадков, завтрашний день обещает быть походим на сегодняшний. Синоптики прогнозируют затяжные дожди, сообщает газета "Известия"