Голого мужчину, ползавшего по вестибюлю станции метро "Красногвардейская", забрали в психбольницу
В столичном метро на станции "Красногвардейская" пассажиры заметили голого мужчину. Он ползал по вестибюлю. Странное поведение насторожило многих. Кто-то стал снимать дикое поведение на мобильный телефон, позже видео появилось в интернете.
Видео: голый пассажир заполз на станцию московского метро.По словам очевидцев, инцидент произошел на "красной" ветке метрополитена.
- Может его ограбили? Раздели прямо до трусов? - думали одни. - Вот он и прячет интимные места.
- Почему он тогда в метро явился, а не в полицию? - рассуждали другие.
Ненормальное поведение мужчины смутило и дежурных на станции, которые и вызвали наряд полиции. У голого мужчины невозможно было даже проверить документы - при нем не было никаких вещей. Это было видно невооруженным глазом. Мужчина все время ползал по полу.
- Данный инцидент произошел на одной из станций Замоскворецкой линии метро еще 21 октября. Тогда сотрудники полиции вызвали врачей "скорой помощи". Мужчину госпитализировали, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.
Как уточнили в экстренных службах, ползающего мужчину доставили в психиатрическую больницу.
Установлена ли личность мужчины, искали ли его родственники - пока неизвестно. Дополнительных подробностей в полиции не сообщали.