2018-10-25T00:07:20+03:00
Происшествия

Голого мужчину, ползавшего по вестибюлю станции метро "Красногвардейская", забрали в психбольницу

Полицейские после сообщения о поведении неизвестного сразу же вызвали врачей [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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По вестибюлю станции метро "Красногвардейская" ползал голый мужчинаПо вестибюлю станции метро "Красногвардейская" ползал голый мужчинаФото: "КП" Архив
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В столичном метро на станции "Красногвардейская" пассажиры заметили голого мужчину. Он ползал по вестибюлю. Странное поведение насторожило многих. Кто-то стал снимать дикое поведение на мобильный телефон, позже видео появилось в интернете.

Видео: голый пассажир заполз на станцию московского метро.По словам очевидцев, инцидент произошел на "красной" ветке метрополитена.

- Может его ограбили? Раздели прямо до трусов? - думали одни. - Вот он и прячет интимные места.

- Почему он тогда в метро явился, а не в полицию? - рассуждали другие.

Ненормальное поведение мужчины смутило и дежурных на станции, которые и вызвали наряд полиции. У голого мужчины невозможно было даже проверить документы - при нем не было никаких вещей. Это было видно невооруженным глазом. Мужчина все время ползал по полу.

- Данный инцидент произошел на одной из станций Замоскворецкой линии метро еще 21 октября. Тогда сотрудники полиции вызвали врачей "скорой помощи". Мужчину госпитализировали, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

Как уточнили в экстренных службах, ползающего мужчину доставили в психиатрическую больницу.

Установлена ли личность мужчины, искали ли его родственники - пока неизвестно. Дополнительных подробностей в полиции не сообщали.

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