Столичным врачам выдали почти три тысячи планшетов

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-25T16:50:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачам детских и взрослых поликлиник, оказывающим медицинскую помощь пациентам на дому, выдали уже около 3 тысяч планшетов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Проект курируют совместно Департамент здравоохранения и Департамент информационных технологий Москвы. Специальные гаджеты врачам начали выдавать в июне. Система дает возможность максимально ускорить передачу данных о вызове врачу. После того, как диспетчер, принявший звонок, регистрирует его в ЕМИАС, на устройство врача автоматически поступает информация о вызове. В ней указаны имя и фамилия пациента, адрес, телефон, а также причина вызова врача. Данные о пациенте система заполняет автоматически при вводе его имени и фамилии. На основе информации, которые заносит в систему врач, диспетчер может в режиме реального времени отслеживать статус выполнения вызова.

- Использование в работе планшетов снижает риск искажения данных при их передаче от диспетчера к врачу, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - К тому же медработник тратит меньше времени на получение информации о вызове и может посвятить его пациентам. Помимо удобства устройств для врачей, руководителям медицинских организаций планшеты дают возможность получать полную информацию о требуемой и оказанной медицинской помощи на дому, а также о работе и маршрутах выездных бригад.

В дальнейшем функционал мобильного приложения будет расширяться. С его помощью врач сможет просматривать электронную медкарту пациента.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Перинатальный центр больницы № 24 получил международный статус ВОЗ/ЮНИСЕФ

Перинатальный центр городской клинической больницы № 24 удостоился международного статуса «Больница, доброжелательная к ребенку». Для его присвоения необходимо пройти экспертизу и аттестацию внешними, аккредитованными при ЮНИСЕФ независимыми экспертами.

- Еще один московский родильный дом получил международное признание - статус ВОЗ и ЮНИСЕФ, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - Перинатальный центр больницы № 24 специализируется на ведении преждевременных родов и выхаживании недоношенных детей. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания мамы и малыша, получение международного статуса подтверждает высокий уровень родовспоможения в столичных роддомах.

Работа перинатального центра полностью соответствует принципам ВОЗ и ЮНИСЕФ, что означает наличие условий, максимально эффективно поддерживающих грудное вскармливание и круглосуточное совместное размещение матери и ребенка.

В Москве статус «Больница, доброжелательная к ребенку» имеют родильный дом № 25 при больнице № 1 имени Пирогова, роддом при больнице имени Демихова, роддом при больнице № 29 имени Баумана, перинатальный центр больницы имени Кончаловского (Зеленоград), а также роддом № 4 при больнице имени Виноградова Департамента здравоохранения Москвы.