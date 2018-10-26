В технопарках Москвы расширяются производственные площадки иностранных компаний

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-26T11:35:35+03:00

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В технопарке «Калибр» в Останкино открывается первая резидентская площадка британской компании Rotork - мирового производителя систем управления для предприятий энергетической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.

В технопарке займутся разработкой оборудования с перспективой выхода на полный цикл производства. В мэрии отмечают, что предоставленные городом меры поддержки мотивируют высокотехнологичные компании выбирать московские технопарки в качестве производственных площадок.

- Сегодня мы говорим о тренде на локализацию высокотехнологичных иностранных компаний в Москве, - сказала заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина. - Резидентов привлекают предоставляемые город меры поддержки, такие как, например, субсидирование и налоговые льготы. Для бизнеса созданы самые благоприятные условия - за последние четыре года число технопарков в столице выросло в пять раз, при этом их площади заняты резидентами уже почти на 100%.

По ее словам, сегодня в Москве действуют 33 технопарка, тогда как еще в 2014 году их было шесть. Число их резидентов увеличилось с 450 до 1767, а количество рабочих мест - с 6,8 до 46,9 тысяч.

«В будущем технопарки, особые экономические зоны, отдельные высокотехнологичные предприятия соединятся в один большой инновационный кластер, - отметила Наталья Сергунина. - Это позволит сократить логистические издержки и укрепить внутренние связи между компаниями, что необходимо для повышения конкурентоспособности московской продукции».

Работа площадки Rotork в технопарке «Калибр» стартует 31 октября. Британский производственно-логистический комплекс займет площадь 1500 квадратных метров. Производство включает в себя разработку проектно-конструкторской документации, контроль комплектующих и материалов, заготовительное производство, сборочное производство, испытания и упаковку. Напомним, «Калибр» - один из ведущих частных технопарков страны. В сентябре он получил статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы.

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