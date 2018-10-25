В шести промзонах столицы построят около трех миллионов «квадратов» недвижимости

СЕГОДНЯ 16:48 2018-10-25T16:49:10+03:00

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С начала года столичные власти утвердили шесть проектов планировки промзон. Напомним, сейчас уже проводится застройка таких крупных производственных участков, как кварталы завод имени Лихачева («ЗИЛ»), бывшего Тушинского аэродрома, бывшего зеркального комбината и металлургического завода «Серп и Молот».

- На новых площадках промзон строительный потенциал составляет порядка 3 миллионов квадратных метров, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Всеми документами предусмотрено развитие социальной инфраструктуры.

В список бывших производственно-коммунальных территорий, для которых разработаны и утверждены проекты планировки, попали такие промзоны, как «Калошино», «Медведково», «Дегунино-Лихоборы», «Кирпичные улицы» и «Ленино». В них появится общественно-жилая застройка с общей жилой площадью 2,1 миллиона «квадратов».

- Еще один документ разработан для промышленной территории района Марьина Роща на северо-востоке столицы, - добавил Сергей Левкин. - Проектом планировки не предусмотрено строительство жилья. Здесь будет застройка административно-делового, торгового и инженерного назначения общей площадью 172 тысячи квадратных метров. В их числе торгово-развлекательный комплекс, бизнес-центр, офисно-деловой комплекс, гостиница, здание ЗАГСа, подземные и наземные гаражи более чем на две тысячи машиномест. Проект позволит создать почти семь тысяч рабочих мест.

Напомним, общая площадь промзон в «старых» границах Москвы составляет 18,8 тысяч гектаров или 17% территории города. Из них 13 тысяч гектаров отдадут под реорганизацию. При этом 4,7 тысяч гектаров подлежат полной реорганизации, еще 7,8 тысяч гектаров - частичной. «Комплексная городская застройка с одновременным возведением жилья и необходимой инфраструктуры проводится по планам развития, выбранным мэром Москвы Сергеем Собяниным», - подчеркнул руководитель департамента.

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