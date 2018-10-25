Выезжающие на дом московские врачи получили планшеты

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-25T14:23:50+03:00

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Московским врачам, которые выезжают к пациентам на дом, выдали порядка трех тысяч планшетов. Сейчас гаджеты есть почти у 90% столичных врачей общей практики, терапевтов и участковых педиатров.

Сообщается, что гаджеты подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Благодаря этому медики могут видеть информацию о больном, список его жалоб, указанных при вызове. Это позволит исключить искажение данных о состоянии пациента при передаче от диспетчера врачу. Кроме того, врачи получат доступ к медицинской карте пациента

«Помимо удобства устройств для врачей, руководителям медицинских организаций планшеты дают возможность получать полную информацию о требуемой и оказанной медицинской помощи на дому, а также о работе и маршрутах выездных бригад», — приводит слова главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна ФАН.

Отмечается, что до конца года гаджеты получат все специалисты, которые выезжают к пациентам по вызову, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.