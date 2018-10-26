В парке "Сокольники" пройдёт акция "Розовая ленточка"

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-26T12:03:33+03:00

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В субботу, 27 октября, в парке "Сокольники" состоится акция по профилактике рака молочной железы "Розовая ленточка".

- Рак молочной железы - самая распространенная форма онкологических заболеваний у женщин, - напомнили в Департаменте здравоохранения Москвы. - При этом ранняя диагностика болезни позволяет вылечить ее в 98 процентах случаев. Всего 40 минут на приеме у маммолога помогут сохранить здоровье, а иногда и жизнь.

На Фестивальной площади парка "Сокольники" откроется мобильный лечебно-диагностический комплекс. Здесь можно будет проконсультироваться у ведущих врачей онкологов-маммологов Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова и врачей-репродуктологов Центра планирования семьи и репродукции.

При необходимости там же москвички моложе 35 лет смогут бесплатно сделать УЗИ молочной железы, старше 35 лет - маммографическое обследование в передвижном маммографе, предоставленном федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

Кроме того, консультативный приём проведут врачи акушеры-гинекологи. А представители Молодежного совета при Департаменте здравоохранения Москвы устроят мастер-классы и интерактивные лекции по самодиагностике молочных желез на раннее выявление рака молочной железы, профилактике рака молочной железы и других заболеваний.

На сцене парка "Сокольники"состоится концерт звёзд отечественной эстрады. Акцию проводит Департамент здравоохранения Москвы совместно с Всероссийским общественным движением «Матери России» при поддержке Совета Федерации РФ и ФМБА России.

Когда: суббота, 27 октября, с 10.00 до 17.00.

Как добраться: ст. м. "Сокольники", парк "Сокольники", ул. Сокольнический вал, вл. 1, стр. 1.

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