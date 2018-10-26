Вещий сон принес москвичу 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-26T13:56:35+03:00

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Если вы не верите в вещие сны, то самое время начинать. 39-летний москвич выиграл в лотерею более 9 миллионов рублей. А все потому, что счастливчик увидел во сне нужную комбинацию цифр.

Илья Матвеев лотерейные билеты покупал не в первый раз, но крупных выигрышей не было. Может и прошел бы мимо киоска с билетами на это раз, но накануне увидел сон: выиграет комбинация цифр из 8 и 33. А вдруг сон вещий, мелькнуло в голове у москвича.

Мужчина купил билет лотереи «Столото».

Про себя подумал: не выиграю, больше не буду пытать удачу. И судьба услышала угрозу.

-Именно эти цифры принесли ему победу в 9260-м тираже «Гослото «5 из 36». Счастливчик выиграл 9 237 768 рублей, — сообщает пресс-служьа «Столото».

Сам мужчина признается, что победа стала для него полной неожиданностью.

Узнав о выигрыше, Илья, супруга и дочка уже придумали, как распорядятся деньгами. Семья обновит автомобиль и сделает ремонт в квартире, а на оставшиеся деньги поедет в тур по России, сообщает телеканал «360».

Ранее сайт kp.ru рассказывал про азовчанина, который выиграл 18 миллионов рублей. А вот история про еще одного счастливца, который спустил все выигранные миллионы за два года.