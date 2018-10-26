В столице запустят еще пять щитов для строительства тоннелей метро

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-26T15:15:34+03:00

Техника будет работать на Кожуховской и Большой кольцевой линиях

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До конца этого года начнется строительство еще пяти тоннелей метро при помощи механизированных щитов. Об этом сегодня,26 октября,заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

- Мы планируем запустить пять тоннелепроходческих щитов, - сказал глава Стройкомплекса столицы. - Четыре щита начнут строить участки тоннелей на Большой кольцевой линии метро, и еще одна - на Кожуховской.

По его словам, строительство ведется хорошими темпами. В ближайшие месяцы начнется возведение тоннелей БКЛ от станции «Калужская» до «Улицы Новаторов», от «Аминьевского шоссе» до тупика в сторону «Давыдково», от станции «Хорошевская» до станции «Улица Народного ополчения» - правый и левый тоннели.

- Кроме того, запланирован старт щита для строительства ветки в сторону депо «Нижегородская», которое будет обслуживать Кожуховскую линию, - отметил заместитель мэра Москвы.

Напомним, сегодня мэр Сергей Собянин дал старт щиту для проходки правого перегонного тоннеля метро длиной более 1800 от станции «Мневники» до «Улицы Народного ополчения» на западном участке Большой кольцевой линии.

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