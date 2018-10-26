Полиция задержала серийных автоугонщиков

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-26T15:11:24+03:00

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Сотрудники полиции задержали банду автоугонщиков. Ими оказались трое жителей Рязанской области. Мужчины совершили серию краж автомобилей на территории Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения МВД России.

Сообщается, что преступники угнали иномарку стоимостью два миллиона рублей в деревне Ларино, после чего были арестованы. В ходе расследования была установлена причастность угонщиков еще к двум аналогичным инцидентам. Общая сумма материального ущерба от действий грабителей составила порядка трех миллионов рублей, пишет интернет издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время все трое преступников находятся под арестом. В отношении них было заведено уголовное дело. Каждому угонщику грозит до десяти лет тюремного заключения, передает «Федеральное агентство новостей».