2018-10-29T11:33:37+03:00
Московская жизнь

Берега вдоль Москвы-реки полностью благоустроят за пять лет

В столице станет больше мест для отдыха у воды
Светлана ВОЛКОВА
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Благоустройство пройдет на всём протяжении Москвы-реки от Строгино до Братеевских мостовБлагоустройство пройдет на всём протяжении Москвы-реки от Строгино до Братеевских мостовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Благоустроенная территория парка 850-летия Москвы разрослась почти до 180 гектаров. Вдоль Москвы-реки на юге и юго-востоке города создано порядка 50 километров пешеходных маршрутов.

- Если взять всю нашу пятилетку будущую, те решения, которые приняты мэром города Сергеем Семеновичем Собяниным, то все береговое пространство вдоль Москвы-реки будет до конца обустроено, - сказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

К концу этого года на набережных Москвы-реки в Южном и Юго-Восточном округах привели в порядок 302 гектара, в том числе в парке 850-летия Москвы - 171 гектар. В ближайших планах - благоустройство еще около 100 километров прибрежных участков по всему городу.

Напомним, мэр Сергей Собянин во время выступления в Мосгордуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства отметил, что в столице продолжается создание качественной городской среды. У москвичей станет больше мест для семейного отдыха, особенно у воды.

- Мы провели благоустройство 53 километров набережных Москвы-реки, включая исторические набережные, пляжи в Строгино и парки в нижнем течении реки, - сказал Сергей Собянин. - Но это всего лишь треть берегов Москвы-реки в переделах городской черты. Дальше - реконструкция Карамышевской, Крутицкой, Симоновской набережных, строительство новой набережной на ЗИЛе. Благоустройство пройдет на всём протяжении Москвы-реки от Строгино до Братеевских мостов. В итоге Москва-река должна превратиться в главный зелёный проспект столицы.

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