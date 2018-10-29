В столице пройдет акция по профилактике инсульта

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-29T11:24:21+03:00

Желающие смогут попасть на бесплатные консультации и обследования

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Сегодня, 29 октября, в Москве более чем в 50 медицинских учреждениях Департамента здравоохранения столицы пройдут акции к Всемирному дню борьбы с инсультом.

В Школах здоровья «М.О.З.Г. 4,5» желающим расскажут о симптомах инсульта и действиях при первых признаках болезни.

Кроме того, весь день в клиниках Москвы проводятся Дни открытых дверей. Горожане смогут пройти комплексное обследование, которое включает в себя: измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела, выявление избыточной массы тела и ожирения, измерение артериального давления, диагностика артериальной гипертонии, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови экспресс-методом, определение концентрации монооксида углерода в выдыхаемом воздухе, экспресс-оценка состояния сердца, консультации врачей-специалистов.

Полный список адресов акции - на сайте Департамента здравоохранения Москвы (www.mosgorzdrav.ru).

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