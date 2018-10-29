2018-10-29T11:24:21+03:00
Московская жизнь

В столице пройдет акция по профилактике инсульта

Желающие смогут попасть на бесплатные консультации и обследования
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Горожане смогут пройти комплексное обследование.Горожане смогут пройти комплексное обследование.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 октября, в Москве более чем в 50 медицинских учреждениях Департамента здравоохранения столицы пройдут акции к Всемирному дню борьбы с инсультом.

В Школах здоровья «М.О.З.Г. 4,5» желающим расскажут о симптомах инсульта и действиях при первых признаках болезни.

Кроме того, весь день в клиниках Москвы проводятся Дни открытых дверей. Горожане смогут пройти комплексное обследование, которое включает в себя: измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела, выявление избыточной массы тела и ожирения, измерение артериального давления, диагностика артериальной гипертонии, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови экспресс-методом, определение концентрации монооксида углерода в выдыхаемом воздухе, экспресс-оценка состояния сердца, консультации врачей-специалистов.

Полный список адресов акции - на сайте Департамента здравоохранения Москвы (www.mosgorzdrav.ru).

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 2 млн жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа
Деньги за платную парковку потратят на общественный транспорт
Автовоз и грузовик столкнулись под Москвой
Фестиваль «День народного единства» пройдет в Москве
На улицах Москвы ставят оранжевые контейнеры со щебнем на случай гололеда
Берега вдоль Москвы-реки полностью благоустроят за пять лет
В подмосковных Мытищах построят путепровод за 2,4 млрд рублей
В столице запустят еще пять щитов для строительства тоннелей метро
Полиция задержала серийных автоугонщиков
В центре Москвы продлили работу книжного фестиваля «Букинист»
Вещий сон принес москвичу 9 миллионов рублей
Московский зоопарк с 1 ноября переходит на зимний режим работы
В парке "Сокольники" пройдёт акция "Розовая ленточка"
На Ленинградском проспекте построят паркинг с теннисными кортами на крыше
В технопарках Москвы расширяются производственные площадки иностранных компаний
Два грузовика столкнулись в Москве