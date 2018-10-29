На улицах Москвы ставят оранжевые контейнеры со щебнем на случай гололеда

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-29T11:42:13+03:00

Коммунальщики будут круглосуточно следить за улицами во время похолодания

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До 1 ноября по всей столице поставят 5620 контейнеров оранжевого цвета с аварийным запасом гранитного щебня фракции 2 - 5 миллиметра. Его используют во время осложнения погоды осенью и зимой, при резком похолодании и гололеде.

- Контейнеры с противогололедными материалами до 1 ноября установят на тротуарах, остановках общественного транспорта, подходах к станциям МЦК, пешеходных маршрутах, у объектов социальной сферы, подземных пешеходных переходов и транспортно-пересадочных узлов, - сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, гранитным щебнем будут дополнительно обрабатывать дорожные покрытия, например, при ледяном дожде. «Адреса установки контейнеров выбирались по результатам анализа дорожной ситуации прошлых лет», - уточнил глава Комплекса городского хозяйства столицы.

За каждым контейнером закрепят бригаду ручной уборки. Коммунальщики должны круглосуточно обходить свой участок, проводить локальную обработку улиц при гололеде, заранее пополнять контейнеры гранитным щебнем.

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