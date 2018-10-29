Фестиваль «День народного единства» пройдет в Москве

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-29T13:30:17+03:00

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В Москве с 3 по 5 ноября пройдет фестиваль «День народного единства». В рамках праздника горожан познакомят с культурой и традициями отдельных регионов и народов России. Праздничные площадки в городе будут работать с 12:00 до 19:00.

Отмечается, что в рамках фестиваля посетители смогут приобрести книги о коренных народах, проживающих на территории страны, их обычаях и кухнях, а также попробовать национальные блюда. В частности, гости фестиваля смогут съесть напитки и блюда, популярные в Бурятии (буузы по-домашнему, боовы – аналог русского хвороста, зеленый чай с молоком), татарские кыстыбый, элеш, эчпочмак, кавказские кебабы, жаркое и сельдь по-кубански, башкирский плов, осетинские пироги и саратовский рыбный суп с расстегаем, пишет РИАМО со ссылкой на mos.ru.

Примечательно, что традиционные блюда народов России можно будет не только попробовать, но и приготовить. На центральных городских площадях пройдут мастер-классы. Участники получат возможность сварить астраханскую уху их трех видов рыбы, слепить сибирские пельмени, испечь казанский многослойный пирог или приготовить другие национальные угощения, передает сетевое издание m24.ru.

Всего на фестивале запланировано более 50 кулинарных и более 300 ремесленных мастер-классов.