Деньги за платную парковку потратят на общественный транспорт

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-29T16:57:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Минтранс планирует с 2020 года тратить деньги от платных парковок и штрафов за незаконную парковку на закупку общественного транспорта. Сейчас региональные власти тратят эти деньги по своему усмотрению, в основном они направляются благоустройство: парки, скверы, детские площадки.

Совсем скоро ситуация изменится. Директор по транспортному планированию и прогнозированию центра экономики инфраструктуры Александр Морозов уверен, что правильным будет, чтобы деньги были в одной транспортной структуре, а о благоустройстве пусть заботятся на местах.

Но есть и противники такой «перестройки». Например, Юрий Дашков из профсоюза общественного транспорта, считает, что средства на закупку автобусов надо брать из платы за проезд.

А лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин и вовсе заявил, что деньги от штрафов и платных стоянок надо направить на улучшение качества дорог, чтобы таким образом, снизить аварийность на дорогах.

В общем, пока есть лишь инициатива. А единого мнения по этому поводу нет. Впереди еще к вопросы водителям и пассажирам. Хотят узнать, что по нововведению думают люди. И только после этого новое предложение отдадут на рассмотрение в правительство РФ, сообщает газета «Известия».