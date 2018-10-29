2018-10-29T17:33:58+03:00
Москва

Более 2 млн жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа

План вакцинации на этот сезон выполнен уже на 73%
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В МО прививки от гриппа сделали более 2 млн человекВ МО прививки от гриппа сделали более 2 млн человек
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В Московской области более 2,3 миллиона местных жителей сделали прививки от гриппа в этом сезоне. Примечательно, что 705 тысяч из них — дети. Таким образом план по вакцинации этого года уже выполнен на 72,7%. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

«В Московской области активно прививаются не только в медицинских учреждениях, но и за счёт выездных мобильных комплексов. С их помощью уже привито более 126 тысяч человек, из них 31,5 тысяч детей», — приводит слова чиновника телеканал «360».

Отмечается, что для удобства жителей региона вакцинация проводится не только в будни, но и в выходные дни. Однако стоит помнить. Что перед процедурой необходимо пройти консультацию у врача-терапевта или педиатра, передает интер6нет-издание «Подмосковье сегодня».

Министр добавил, что на сегодняшний день вакцинация рекомендована и взрослым и детям, как единственный способ защититься от инфекции. Особенно прививки важны для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, чей иммунитет и так ослаблен.

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