2018-10-30T12:48:39+03:00
Происшествия

Водитель сбил женщину с коляской на пешеходном переходе

Авария произошла в подмосковном Лыткарино
Ася РОМАНЧУК
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Водитель сбил женщину с коляской на пешеходном переходеВодитель сбил женщину с коляской на пешеходном переходеФото: Александр ГЛУЗ
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На дорогах становится все опаснее. Первый снег и гололед спровоцировал десятки ДТП. Одна из аварий произошла в подмосковном Лыткарина. По колеса авто угодила женщина с коляской.

Молодая мама переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель слишком поздно заметил опасность и начал тормозить.

Скорее всего, резина на машине была еще летняя и поэтому тормозной путь получился длиннее. Нескольких лишних метров хватило, чтобы мама и малыш оказались под угрозой.

В ГИБДД отметили, что медицинская помощь никому из пострадавших не потребовалась. Женщина и ребенок травмы не получили, но испугались, сообщает Пятый канал.

Сайт kp.ru рассказывал, что накануне в столице водитель иномарки на глазах напуганных прохожих сначала протаранил 27-летнего москвича, а потом жестоко избил беднягу бейсбольной битой. Под раздачу попала детская коляска, которая в какой-то момент опрокинулась.

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