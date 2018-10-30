В Москве бесплатно покажут архивные фильмы

30 Окт. 14:23 2018-10-30T14:23:54+03:00

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Сеть городских кинотеатров «Москино» запускает новый проект, в рамках которого горожанам бесплатно будут показывать архивные фильмы. Показы будут проходить ежемесячно, а в репертуаре появятся киноленты их фонда «Москино».

Сообщается, что вниманию горожан и гостей столицы представят работы, снятые на пленку и выходившие в прокат с 1932 года по 2010-е годы. Все эти работы попали в коллекцию «Москино» - второго по величине после Госфильмофонда фильмохранилища в России, передает ФАН.

Проект под названием «Синематика «Москино» начнется с программы «Синематика: о героях». Она будет посвящена Дню народного единства. Шесть киносеансов в рамках проекта пройдут со 2 по 5 ноября.

Так, 2 ноября зрителям представят историческую киноленту «Александр Невский». 4 числа горожане смогут увидеть картины «Комиссар», «Добровольцы», «Торпедоносцы» и «Белый пароход». А 5 ноября в кинотеатре «Сатурн» зрителям покажут фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.