2018-10-30T15:12:36+03:00
Московская жизнь

В переулках в районе Китай-города появятся новые скамейки и урны

Раньше на тротуарах почти не было уличной мебели
Светлана ВОЛКОВА
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Переулки продолжают преображаться.Переулки продолжают преображаться.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В семи переулках в районе Китай-города - Лучниковом, Малом и Большом Златоустинских, Армянском, Малом Спасоглинищевском, Старосадском и Петроверигском - завершилась установка новых скамеек и урн. Еще в одном переулке, Кривоколенном, эта работа закончится к середине ноября.

Как сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы, всего в восьми переулках и во дворах, попавших в район благоустройства, установят 145 малых архитектурных форм - скамеек и урн.

В соседних с Маросейкой и Мясницкой улицей Малом и Большом Златоустинских, Армянском, а также Лучниковом переулках полностью завершилась установка 18 скамеек и 28 урн. Рядом со сквером «Горка» в Петроверигском, Старосадском и Малом Спасоглинищевском переулках появилось 12 скамеек и 42 урны. Теперь осталось поставить лавочки и урны только в трех дворах Кривоколенного переулка - 17 и 28 соответственно.

До комплексного благоустройства переулков в них практически не было уличной мебели. Это было неудобно как местным жителям, так и сотрудникам расположенных здесь офисов и многочисленным туристам.

Уличную мебель для переулков сделали в единой концепции с общим проектом благоустройства этого района, с учётом исторических особенностей квартала и современных требований к благоустройству городских пространств. Скамейки - из прочных материалов с хорошей износостойкостью. Для этого используется доска из термоясеня, которую получают с помощью термической обработки натуральной древесины в автоклавах при температуре до 160 - 250 градусов Цельсия. Благодаря этому термоясень, отличается особенно высокой прочностью и долговечностью. Кроме того, этот материал хуже проводит тепло, что позволяет удерживать его внутри, поэтому сидеть на таких скамейках приятно даже в прохладную погоду. Термоясень плохо впитывает влагу, поэтому идеально подходит для уличной мебели. "При изготовлении скамеек используются также чугунные литые детали. Чугун почти не подвержен коррозии, а срок службы деталей из него может достигать ста лет. Он также устойчив к механическим повреждениям", - добавили в департаменте капремонта Москвы.

Урны для переулков в районе Китай-города изготовили из стали, обработанной специальным покрытием Alcea серого цвета. Такое покрытие отличается прочностью и экономичностью. Все лавочки и урны делают в России.

Во время комплексного благоустройства в переулках в районе Китай-города заменили инженерные сети и проложили ливневую канализацию. Все воздушные провода убрали в специально проложенную кабельную канализацию. Тротуары расширили до 2,5 -3 метров и замостили гранитной плиткой. Во всех переулках поставили новые фонари, специальные пандусы на въездах во дворы и на пешеходных переходах, парковочные карманы, обустроили газоны. Поздней осенью здесь высадят деревья, а весной будущего года - кустарники.

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