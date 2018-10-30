В Подмосковье задержали вора, угнавшего машину у пенсионера

30 Окт. 15:00 2018-10-30T15:00:35+03:00

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Сотрудники ГИБДД задержали в Подмосковье мужчиину, который подозревается в краже автомобиля у 80-летнего пенсионера. Злоумышленник намеревался сдать украденные «Жигули» на металлолом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Сообщается, что пострадавший сам обратился в полицию. Пожилой житель Орехово-Зуева рассказал, что неизвестный похитил его автомобиль, который был припаркован возле подъезда многоэтажного дома.

Стражи порядка смогли отыскать машину всего за несколько часов. «Благодаря слаженным действиям полицейских в результате преследования был задержан 28-летний житель города Куровское, подозреваемый в краже. Мужчина пояснил, что украл автомобиль для сдачи его в пункт приема металлолома по частям», - приводит слова представителя пресс-службы Татьяны Петровой телеканал «360».

В ведомстве добавили, что в настоящее время транспортное средство уже возвращено владельцу.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Угонщик находится под арестом, ему грозит до 10 лет тюрьмы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».