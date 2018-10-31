В Москве зарегистрировали около 400 объектов археологического наследия

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-31T13:35:13+03:00

Только с начала года в городе было сделано 20 находок

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В Москве насчитывается уже порядка 400 объектов археологического наследия. Как правило, их обнаруживают при археологических исследованиях и разведке во время проведения ремонтных и строительных работ, а также во время благоустройства улиц.

«Археологи на месте оценивают сохранность найденных артефактов и перспективы их изучения. В работе им помогают архивные документы, в которых есть упоминания об утраченных много веков назад городских объектах и постройках», — приводит слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова РИАМО.

Отметим, что речь идет о крупных объектах, которые сложно или невозможно переместить. Это руины и фрагменты древних построек и сооружений, следы поселений и древние захоронения.

В текущем году ученые обнаружили в Москве 20 объектов археологического наследия. А в прошлом году специалисты сделали 22 такие находки. При этом число запросов на археологическое исследование территорий растет с каждым годом. Например, с начала 2018 года в Мосгорнаследие поступило более 2,2 тысяч заявок, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.