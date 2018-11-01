В октябре «Ласточки» перевезли на МЦК более 12 млн пассажиров

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-01T13:33:51+03:00

Этот показатель вырос на 16% по сравнению с прошлым годом

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Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) в октябре вырос на 16%. Самыми популярными станциями у горожан и гостей столицы стали «Площадь Гагарина», «Ботанический сад» и «Владыкино». Этими пересадочными узлами воспользовались 1,1 миллиона пассажиров, 780 тысяч и 722 тысячи соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«В октябре 2018 года электропоездами «Ласточка» на Московском центральном кольце воспользовались 12,6 миллиона пассажиров. Это на 16% больше, чем в прошлом году», — приводит сообщение компании РИАМО.

Добавим, что с начала 2018 года поездами «Ласточки» воспользовались 105,2 миллиона пассажиров. Этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18%. Как правило, в будни пассажиры совершают около 470 поездок на большой кольцевой дороге, рекордным днем по количеству посещений стало 2 октября — в этот день было совершено 490,4 тысяч поездок, передает сетевое издание m24.ru.