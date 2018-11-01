В Манеж привезут «Сокровища музеев России»

СЕГОДНЯ 17:21 2018-11-01T17:22:01+03:00

Изменить размер текста: A A

С 4 по 25 ноября в Манеже пройдет выставка «Сокровища музеев России». Зрители увидят около 280 экспонатов из коллекций 50 российских музеев. На экспозиции представят дворянские, мещанские и крестьянские портреты, пейзажи и исторические полотна, собранные за несколько столетий.

Посетители увидят иконы эпохи Рюриковичей, картины Карла Брюллова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Исаака Левитана, Бориса Кустодиева и других художников. Кроме этого, желающие смогут поучаствовать в образовательной и экскурсионной программе. Например, в мастер-классах по росписи игрушек, лекциях, творческих встречах и кинопоказах.

Вход бесплатный.

Время работы: 11.00 - 22.00, без выходных. В воскресенье, 4 ноября, во время «Ночи искусств» выставка открыта после 22.00 до 0.00.

Как добраться: Манежная пл., д. 1.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На Останкинской телебашне бесплатно покажут световое шоу

В понедельник, 5 ноября, Останкинской телебашне «стукнет» 51 год. По случаю праздника в этот день на внешних дисплеях башни будут показывать видеооткрытки и шоу со световыми эффектами. В телецентре обещают, что яркое представление будет отлично видно даже из соседних районов.

Для желающих на башне будут проводить обзорные экскурсии по более чем десяти маршрутам. Сюда входит и просмотр панорамы Москвы с высоты 337 метров. В честь дня рождения билеты подешевеют. Вместо 3 тысяч рублей можно будет заплатить 700 рублей на утренние сеансы и 1100 рублей - на вечерние.