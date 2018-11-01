Таможенники передали конфискованные ценности историческому музею

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-01T17:53:34+03:00

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Конфискованные на таможне ценности стали частью Государственного исторического музея в Москве. Сотрудники аэропорта Домодедово передали в распоряжение культурных деятелей 37 экспонатов, в частности, старинные монеты и другие ценные вещи. Об этом рассказали в пресс-службе таможни.

Среди предметов, переданных в экспозицию музея оказались настольные часы девятнадцатого века. Их пытался провезти с собой в Ханой гражданин Вьетнама. Согласно результатам проведенной экспертизы, стоимость этих часов составляет порядка семисот тысяч рублей.

Кроме того в распоряжение музея переданы два дамских портмоне XIX века и каминный гарнитур XX века. Эти вещи были найдены в багаже гражданки Казахстана. Она рассказала, что эти вещи ее супруг приобрел на аукционе в Париже. Общая стоимость исторических вещей превысила шестьдесят тысяч рублей.

Кроме того, музею передали двадцать восемь старинных монет и индийский кулон «Сурья». Согласно экспертизе, денежные единицы были отчеканены в период VIII-XVIII веков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».