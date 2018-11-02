Городские службы Москвы перешли на особый режим работы

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-02T11:39:00+03:00

Главная задача - комфорт и безопасность москвичей на праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Накануне предстоящих праздничных выходных коммунальные и экстренные службы, энергетические компании столицы перешли на особый режим работы. Он продлится со 2 по 6 ноября.

- Главная задача - надежная работа систем жизнеобеспечения города, нормативное содержание дорог и тротуаров, комфорт и безопасность москвичей на праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, на ноябрьские праздники в Москве ожидается пасмурная погода - дожди, переходы температуры через ноль градусов. Поэтому коммунальные службы заранее начнут противогололедную обработку дорог. На дежурство выйдут специализированная техника и бригады рабочих, а также специалисты «Мосводостока».

«На всех предприятиях Комплекса городского хозяйства на время праздников созданы специальные штабы, организовано круглосуточное дежурство руководителей», - подчеркнул заместитель мэра.

По его словам, в оперативной готовности находятся порядка 445 бригад и более 2,7 тысяч единиц техники «МОЭСК», 35 аварийно-ремонтных бригад и порядка 700 единиц техники «МОЭК», 66 бригад и более 150 единиц техники «Мосводоканала», 25 дежурных бригад и порядка 55 единицы техники «Мосгаза», почти 30 аварийных бригад и более 30 единиц техники «Москоллектора».

Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что ко Дню народного единства Москву украсят праздничные плакаты. А на медиафасадах домов на Новом Арбате запустят тематические видеоролики и включат праздничную подсветку.

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