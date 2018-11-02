На севере Москвы откроют эстакаду-связку двух хорд

СЕГОДНЯ 11:52 2018-11-02T11:52:35+03:00

Марат Хуснуллин напомнил, что все наиболее масштабные и сложные дорожные стройки рассчитаны на ближайшие пять лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Движение по эстакаде, обеспечивающей съезд с Северо-Восточной на Северо-Западную хорду, планируется запустить в ближайшее время.

- На этом участке дороги от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе проектом предусмотрено строительство разворотной эстакады длиной 568 метров, а также около 2,6 километров съездов, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - Сейчас работы завершаются, в скором времени запустим здесь автомобильное движение.

По словам главы Стройкомплекса, открытие новой эстакады позволит улучшить транспортную доступность районов Головинский, Коптево и Тимирязевский Северного округа. «Кроме того, эстакада обеспечит беспрепятственное движение транспорта с Большой Академической улицы на Северо-Восточную хорду по направлению в область», -добавил заместитель мэра.

При этом Марат Хуснуллин напомнил, что все наиболее масштабные и сложные дорожные стройки рассчитаны на ближайшие пять лет. «Строительство скоростных хордовых магистралей в Москве планируется завершить к 2023 году. В дальнейшем мы сконцентрируем усилия на возведении новых поперечных связей, а также локальных дорог, связывающих отдельные районы»,- сообщал заместитель мэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в столице построено рекордное количество дорог -127 километров. «Большая часть этих дорог - сложнейшие инженерные сооружения: мосты, путепроводы, тоннели. Ввели несколько участков таких значимых проектов, как Северо-Восточная хорда, Северо-Западная хорда, Калужское шоссе, соединение Калужского и Киевского шоссе. Мы ежегодно будем продолжать такую же активную стройку для решения самой главной проблемы Москвы - транспортной»,- отметил Сергей Собянин.

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